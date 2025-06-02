«У кого срок лет 20». Бывший боец «Вагнера» рассказал, как Пригожин набирал новобранцев в ЧВК

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Комментарии
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НК
Наталья Конева
Опять на Пригожина наезжает идиот!! - да ты ему в подметки не годишься, авторишка!! ПРИГОЖИНА будут помнить и чтить, а ты останешься неизвестным глупым писакой ( или отрабатывающим свою пайку)!
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9 час.
сергей ординаров
Там даже рассказчики разные: Касли и Александр
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8 час.
сергей ординаров
Армии Бахмут оказался не по зубам. Да и отступала армия в то время из под Киева, Изюма, Херсона.
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8 час.
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