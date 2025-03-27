Искандеры наносят удар: НАТО и ‘миротворцы’ под прицелом на Украине Ирэн ОрлонскаяНочная операция Вооружённых Сил России, проведённая с 24 на 25 марта, стала одной из самых значительных и успешных с начала специальной военной операции.