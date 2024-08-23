Украинский офицер: в Курскую область вошли, а вот что делать дальше, у нас никак не решат Ситуация в Курской области продолжает оставаться напряжённой.
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Украинский офицер: в Курскую область вошли, а вот что делать дальше, у нас никак не решат Ситуация в Курской области продолжает оставаться напряжённой.
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