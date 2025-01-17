Министр обороны Италии привез Киеву новый пакет помощи с современным вооружением

16 января с официальным визитом Киев посетил министр обороны Италии Гвидо Крозетто. Глава Минобороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи с итальянским коллегой сообщил, что Рим усиливает военную поддержку Киева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии