Устройства для умного дома в России обяжут регистрировать

Но только те, которые самостоятельно передают данные через мобильные сети — через SIM или eSIM В России планируют усилить контроль за SIM-картами, используемыми в M2M-оборудовании (устройства межмашинного взаимодействия).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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