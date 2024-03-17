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Необычайно вкусный и красивый омлет на сковороде — вы захотите его приготовить

Необычайно вкусный, нежный и очень красивый омлет пуляр, который можно приготовить на обыкновенной сковороде за пять минут — этот рецепт вам непременно захочется повторить! Это очень просто и в то же время безумно интересно.

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