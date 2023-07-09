Айнур Курманов. Правящая казахстанская элита всё больше смещается в сторону Запада как экономически, наращивая поставки в ЕС, Великобританию и США и получая инвестиции для добывающего сектора, так и риторически, очерняя советское прошлое и отказываясь от дальнейшей поддержки России.
Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек
Комментарии
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Владимир Олейник
Если правительство не сделает правильные выводы из горьких уроков истории… Посмотрим что покажут выборы. Стоит задуматься какие нам нужны правители. Услышат ли слуги глас вопиющего народа.
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41 мин.
Вера смелых
Да где же вы-то были? Давно бы правителей-дураков, которых жизнь ничему не учит, пошли и заменили. Чего стесняйтесь? Вместо типичных для жлобов комментов занялись бы делом, по исправлению чужих ошибок. Вы ведь в своей жизни их никогда не делали, кристальный вы наш! Глядишь, уже и Путину советы бы давали... Так вы запишите себе на видном месте : " Политика -это искусство ВОЗМОЖНОГО ". А не хотелок, да ещё и тогда, когда нас пришли уничтожать.
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41 мин.
Вера смелых
Чего дождались? И что из этого? Напомнить про Курилы? Тогда журналюги такую волну подняли, что вот-вот, острова отдадут, вот уже.. этот сказал... а тот сказал.. Пипл бился в истерике, журналюги плескали керосинчику - в итоге Курилы наши, джапов не пускают в рыбные места, и продолжается укрепление береговой линии. И наши реки НИКТО НИКОГДА НЕ ПОВЕРНЕТ.
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28 мин.
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