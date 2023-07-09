Астана вводит торгово-финансовую блокаду РФ и одновременно требует разворота сибирских рек

Вера смелых

Да где же вы-то были? Давно бы правителей-дураков, которых жизнь ничему не учит, пошли и заменили. Чего стесняйтесь? Вместо типичных для жлобов комментов занялись бы делом, по исправлению чужих ошибок. Вы ведь в своей жизни их никогда не делали, кристальный вы наш! Глядишь, уже и Путину советы бы давали... Так вы запишите себе на видном месте : " Политика -это искусство ВОЗМОЖНОГО ". А не хотелок, да ещё и тогда, когда нас пришли уничтожать.