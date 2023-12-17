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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чинахов забил в 4-м матче подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (8)

Чинахов забил в 4-м матче подряд и обновил личный рекорд по голам за сезон НХЛ (8)

Форвард «Коламбуса» отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Девилс» (3:6).

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