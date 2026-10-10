Иран хочет вступить в СНГ

Иран запросил возможность вступить в СНГ. Это было по настоящему внезапно. СНГ длительное время воспринимался как структура, из которой скорее выходят, а тут крупная страна заинтересовалась вступлением.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Мединский: Россия...
- Хотел заработать ...
- ГОСДУМУ УЛИЧИЛИ В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым