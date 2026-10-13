В Госдуме завершили рассмотрение кадровых вопросов

В Государственной думе завершили рассмотрение кадровых вопросов. На пленарном заседании выбрали заместителей и первых заместителей председателей комитетов и комиссий.
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