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Жители Надымского района собирают музыкальные инструменты для детей Волновахи

Жители Надымского района собирают музыкальные инструменты для детей Волновахи

В Надымском районе объявили акцию «Звуки добра» в помощь Волновахской детской школе искусств. Участвовать в акции, которая проходит с 22 по 26 октября, могут все желающие, сообщил в своем телеграм-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

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