Алиев направил письма с соболезнованиями Путину и Меликову в связи с терактами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письма с соболезнованиями российскому лидеру Владимиру Путину и руководителю Дагестана Сергею Меликову в связи с террористическими актами, которые произошли накануне в северокавказской республике.
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