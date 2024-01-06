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Челябинские военные вернулись из украинского плена

Челябинские военные вернулись из украинского плена

Подробности рассказала уполномоченный по правам человека.Хорошие новости: начавшийся новый 2024 год порадовал информацией о том, что четверо челябинских бойцов, попавших в плен в зоне проведения специальной военной операции, вызволены из застенков неприятеля.

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