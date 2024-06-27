Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который восстанавливает заброшенное казино в Норт-Оу...

Для Cyberpunk 2077 вышел мод, который восстанавливает заброшенное казино в Норт-ОукКак стало известно, моддер SirMZK выпустил новый мод North Oaks Exclusive Club And Casino Restored для Cyberpunk 2077, в котором попытался восстановить заброшенное казино и эксклюзивный клуб в Норт-Оук.