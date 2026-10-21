Воспаление легких часто маскируется под обычную простуду, поэтому главным тревожным сигналом считается отсутствие улучшения или ухудшение состояния на третий или пятый день болезни.
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