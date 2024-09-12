ВАЗ-2107 получил тюнинг на 5,5 миллиона рублей

Тюнинг-проект на базе седана ВАЗ-2107 осуществили в Узбекистане. По данным сайта «Южный автомобиль», авторы тюнингованного ВАЗ-2107 из ташкентской мастерской 23 Tuning вложили в автомобиль 60 тысяч долларов, что составляет около 5,5 миллиона рублей.
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