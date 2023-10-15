Скульптуру в честь учителей установили в Педагогическом сквере Рязани

В открытии участвовали глава региона Павел Малков, министр образования и молодёжной политики Ольга Щетинкина, представители администрации, Рязгордумы, студенты, молодые педагоги из 16 регионов страны и ученики школ.
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