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Депутат Карчаа назвал терроризмом атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

Депутат Карчаа назвал терроризмом атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

РИА Новости/Константин Михальчевский Депутат Запорожского Законодательного Собрания Ренат Карчаа в беседе с РЕН ТВ назвал удары украинских беспилотников по Запорожской атомной электростанции "чистой воды терроризмом".

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