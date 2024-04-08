Депутат Карчаа назвал терроризмом атаку ВСУ на Запорожскую АЭС

РИА Новости/Константин Михальчевский Депутат Запорожского Законодательного Собрания Ренат Карчаа в беседе с РЕН ТВ назвал удары украинских беспилотников по Запорожской атомной электростанции "чистой воды терроризмом".
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