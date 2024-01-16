Беременным россиянкам хотят позволить уходить в декрет в первом триместре

Отмечается, что многим женщинам первый триместр сложней переносить, чем третий. В Государственной Думе России прорабатывается программа, направленная на предоставление права на декретный отпуск с первого триместра беременности.
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