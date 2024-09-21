Глава РУСАДА Логинова не комментирует иностранные источники по делу Валиевой

Глава Российского антидопингового агентства Вероника Логинова заявила, что не намерена комментировать публикации иностранных источников (РУСАДА) по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, передает "Матч ТВ".
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