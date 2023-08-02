Журнал "КЛАУЗУРА"

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«Мало истины, мало любви…». В преддверии 205-летия И.С. Тургенева

«Мало истины, мало любви…». В преддверии 205-летия И.С. Тургенева

«Рудин» (1855) – первое произведение романного творчества русского писателя-классика Ивана Сергеевича Тургенева (1818–1883) в ряду его замечательных романов: «Дворянское гнездо» (1858), «Накануне» (1859), «Отцы и дети» (1861), «Дым» (1867), «Новь».

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