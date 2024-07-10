Фьючерсы на платину и палладий можно будет купить на бирже Гуанчжоу Нововведение направлено, в первую очередь, на внутренний рынок.
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Фьючерсы на платину и палладий можно будет купить на бирже Гуанчжоу Нововведение направлено, в первую очередь, на внутренний рынок.
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