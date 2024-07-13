В Рязани продолжают штрафовать водителей за парковку на газонах

Общая сумма штрафов составила 1 262 000 рублей. В мэрии напоминают, что в соответствии с Правилами благоустройства территорий и городских округов на придомовых территориях запрещается заезд, остановка и стоянка транспортных средств на тротуарах, детских игровых и спортивных площадках, местах благоустройства и участках с зелеными насаждениями, на контейнерных площадках.