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Песков: Зеленский является специфическим президентом специфического режима

Песков: Зеленский является специфическим президентом специфического режима

Владимир Зеленский - "специфический" президент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера о "хорошей сделке", когда Украине дают вооружения, чтобы воевали украинцы.

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