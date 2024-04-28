Песков: Зеленский является специфическим президентом специфического режима

Владимир Зеленский - "специфический" президент, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера о "хорошей сделке", когда Украине дают вооружения, чтобы воевали украинцы.
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