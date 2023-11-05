В Крыму начали подсчет ущерба, нанесенного энергоблокадой со стороны Украины

В Крыму начали подсчитывать ущерб, который был нанесен энергетической блокадой, введенной Украиной. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал председатель парламента российского региона Владимир Константинов.
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