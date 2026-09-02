«Мегафон» представил внешние аккумуляторы StellarWay с беспроводной зарядкой Qi2

В серию вошли модели ёмкостью 5000 и 10 000 мА·ч, выполненные в чёрном и розовом цветах. Беспроводная зарядка обеспечивает мощность до 15 Вт, а через USB-C с поддержкой Power Delivery — передачу энергии до 20 Вт.