«Мегафон» представил внешние аккумуляторы StellarWay с беспроводной зарядкой Qi2

В серию вошли модели ёмкостью 5000 и 10 000 мА·ч, выполненные в чёрном и розовом цветах. Беспроводная зарядка обеспечивает мощность до 15 Вт, а через USB-C с поддержкой Power Delivery — передачу энергии до 20 Вт.
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