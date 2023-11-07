София (ATP). Баутиста-Агут играет с Кецмановичем, Котов встретится с Лазаровым, О’Коннелл, Рамос вышли во 2-й круг

Сетка турнира здесь. Sofia Open София, Болгария 6 – 11 ноября 2023 ATP 250 Призовой фонд – 562 815 евро Крытые корты, хард Первый круг Александр Лазаров (Болгария) Павел Котов (Россия) Дата проведения 7 ноября, 16.
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