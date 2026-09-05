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За рулем

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В кемпере Beauer X8 при ширине 2 метра — 8 спальных мест. Как это?

В кемпере Beauer X8 при ширине 2 метра — 8 спальных мест. Как это?

Французская компания Beauer представила кемпер X8, который способен удивить даже бывалых путешественников.

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