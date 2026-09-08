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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ландо Норрис об итогах Гран-при Италии: «Мерседес» по сравнению с «Маклареном» находился в совершенно другой лиге»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис считает, что результат Гран-при Италии показал отставание британской команды от « Мерседеса », и что именно болид конкурентов остается лучшим в пелотоне.

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