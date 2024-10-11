Опрос: Трамп опережает Харрис по уровню поддержки американцев

Кандидат в президенты США от республиканцев и экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп опережает своего главного оппонента на выборах от демократов и действующего вице-президента страны Камалу Харрис по уровню поддержки американцев на 2 процентных пункта.
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