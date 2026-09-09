Apple представит новые iPhone и Watch уже сегодня в 20:00

Сегодня в 20:00 Apple представит новые гаджеты, включая iPhone Ultra и iPhone 18 Pro. Презентацию «Surprise and shine» проведет новый гендиректор компании Джон Тернус.
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