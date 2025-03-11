Цинизм Азербайджана: почему Алиев снова передумал. Судья Хахалева получила "иммунитет"

С такими друзьями и врагов не надо.

Роман

Владимир Владимирович это по вашему братский народ,а алиев друг России???Не пора ли в корне пересмотреть тезис о братских народах относительно бывших союзных республик???Весь их бизнес должен стать предметом пристального внимания всех силовых структур Россиии,без исключения!!!И особое внимание национальным диаспорам(ОПГ),которые выполняют функции миграционной службы крышуя коррумпированных чиновников всех уровней!!!