Царьград Фото: Pogiba Aleksandra/Globallookpress Азербайджан отказал России в экстрадиции экс-судьи Хахалевой, сообщает АПА.
Цинизм Азербайджана: почему Алиев снова передумал. Судья Хахалева получила "иммунитет"
Комментарии
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Игорь Костоглод
С такими друзьями и врагов не надо.
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9 час.
Роман
Владимир Владимирович это по вашему братский народ,а алиев друг России???Не пора ли в корне пересмотреть тезис о братских народах относительно бывших союзных республик???Весь их бизнес должен стать предметом пристального внимания всех силовых структур Россиии,без исключения!!!И особое внимание национальным диаспорам(ОПГ),которые выполняют функции миграционной службы крышуя коррумпированных чиновников всех уровней!!!
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8 час.
A
Andrey
Она поделилась, а он - дешовка.
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54 мин.
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