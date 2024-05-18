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Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    Днепропетровск, Харьков это же жидовские города, там одни евреи живут и теперь косят под хохлов или русских ...Игра на выживание
  • Махамбет Толеугазин
    это лицо жидовской национальности ...Игра на выживание
  • alex
    В ссср сей град народ звал,пардон, Днепрожидовск, а Вы говорите .:кавказцы...Игра на выживание

Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Харьков упадет сам! Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне)

Не тряси зеленую яблоню - когда яблоко созреет, оно упадет само. (Аль Капоне) Украина сама сдаст Харьков на блюдечке, а мы еще трижды подумаем - брать ли этот говно-город! Российская армия может заблокировать Харьков со всех сторон, ВСУ не смогут оборонять город и отступят - заблокировать город, чтобы отрезать его от поставок боеприпасов, вооружения и личного состава, а также полностью захватить господство в небе Ситуация в Харьковской области дает возможность ВС России развить наступление на Запорожском, Херсонском и Авдеевском направлениях, так как ВСУ вынуждены будут распылять силы и перебрасывать их на новые участки.

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Комментарии
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людмила бер
Согласна.... Харьков, упадет как яблоко.... и не надо  электричество перерезать,  просто блокировать дороги, что б боеприпасы и свежие людские силы не могли прибывать...
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11 час.

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