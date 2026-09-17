Zero Hedge
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Zero Hedge

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What If AGI Is Already Here, And It's Made Of... Children?

What If AGI Is Already Here, And It's Made Of... Children?

What If AGI Is Already Here, And It's Made Of. Children? Authored by Pascio (@IAmPascio) via X (and blog is here), The superintelligence, the singularity, AGI, whatever you call it, the one we're so scared of is, ironically, also the one we most likely won't see coming.

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