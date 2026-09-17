What If AGI Is Already Here, And It's Made Of. Children? Authored by Pascio (@IAmPascio) via X (and blog is here), The superintelligence, the singularity, AGI, whatever you call it, the one we're so scared of is, ironically, also the one we most likely won't see coming.
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