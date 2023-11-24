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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Макларен» и «Мерседес» продлили сделку на поставку моторов до 2030 года

«Макларен» объявил о новом соглашении с «Мерседесом». Британская команда продолжит использовать силовые установки «Мерседеса» как минимум до конца 2030 года.

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