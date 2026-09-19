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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глава АСА: «С Пейджем ведутся переговоры, но конкретики нет. Не горю желанием видеть его в лиге»

Глава АСА Магомед Бибулатов рассказал о переговорах с бывшим бойцом UFC Майклом Пейджем. «С Пейджем уже ведутся переговоры, но какой-то конкретики нет.

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