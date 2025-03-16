В Москве открылась выставка «К 100-летию Картинной галереи ГМИИ им. А.С. Пушкина»

Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина открыл выставку, посвященную 100-летнему юбилею Картинной галереи, которая сегодня насчитывает свыше трех тысяч произведений от Средних веков до наших дней.
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