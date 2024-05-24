В Караганде на "Шыгысе" вместо вырубленных деревьев появилась парковка

В начале апреля на территории рынка «Шыгыс» под покровом ночи неизвестные спилили 18 деревьев. Избавлялись не от случайных зеленых насаждений: был спилен именно тот ряд , который находились ближе к парковке.
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