Председатель правления «Зенита» Медведев может покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев может покинуть клуб в ближайшее время. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, функционер покидает «Зенит» в связи с неудачными результатами как футбольной команды в год 100-летия клуба, так и хоккейного СКА.