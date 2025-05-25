Председатель правления «Зенита» Медведев может покинуть клуб

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев может покинуть клуб в ближайшее время. Как сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале, функционер покидает «Зенит» в связи с неудачными результатами как футбольной команды в год 100-летия клуба, так и хоккейного СКА.
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