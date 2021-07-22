Происшествия

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В Челябинской области полицейские совместно с членами добровольной народной дружины разыскали пропавшего в лесу подростка

В Челябинской области полицейские совместно с членами добровольной народной дружины разыскали пропавшего в лесу подростка

В дежурную часть полиции межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» обратилась жительница города, которая сообщила, что ее 18-летняя дочь во время отдыха на водоеме села Анненского ушла в лес, где впоследствии заблудилась.

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