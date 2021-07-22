В Челябинской области полицейские совместно с членами добровольной народной дружины разыскали пропавшего в лесу подростка

В дежурную часть полиции межмуниципального отдела МВД России «Карталинский» обратилась жительница города, которая сообщила, что ее 18-летняя дочь во время отдыха на водоеме села Анненского ушла в лес, где впоследствии заблудилась.
Происшествия5 подписчиков
Популярные статьи
- Жителю Оренбургской области вынесен приговор по уголовному делу о реабилитации нацизма
- В Башкортостане возбуждено уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, занимавшихся производством синтетических наркотиков
- Поздравление Президента России Владимира Владимировича Путина с Днем сотрудника органов следствия
Свежие комментарии