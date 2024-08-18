Об этом не говорят Что и их не обойдут вниманием. Как заявил МИД России в рамках своей допустимой дипломатической риторики: Обратили внимание на крайне сомнительное содержание учебника по истории для 8 класса армянских школ, текст которого опубликован на официальном сайте подведомственной структуры Министерства образования, науки, культуры и спорта Республики Армения.
МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Балу -
А почему те, кто писал эти пасквили, утверждал и выпускал - на свободе?...
Ответить
4 час.
ninikooo Митусова
Им учебники пишут « спецы из ЦРУ»- большие знатоки истории. А Россия для всех, как дойная корова- все тянутся « за халявой», не забывая при этом пакостить.
Ответить
3 час.
Евгений Мангуш
Армяне избрали Пашиняна на второй срок не смотря на то, что он сдал Карабах. Они сами выбрали свой путь В других республиках президенты выбраны пожизненно, ну, кроме Грузии и Казахстана. Но и в Казахстане пророссийского президента уже не будет.Поэтому надеяться Кремлю на восстановление Российской империи в границах 1917 года совершенно бесполезно. и продолжать содержать эти республики тоже совершенно бесполезно, т.е. пустая трата денег.
Ответить
3 мин.
Свежие комментарии