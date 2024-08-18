МИД России раскритиковал новый учебник истории Армении. Таджикистан, Узбекистан и другие "ждут"

Им учебники пишут « спецы из ЦРУ»- большие знатоки истории. А Россия для всех, как дойная корова- все тянутся « за халявой», не забывая при этом пакостить.

Евгений Мангуш

Армяне избрали Пашиняна на второй срок не смотря на то, что он сдал Карабах. Они сами выбрали свой путь В других республиках президенты выбраны пожизненно, ну, кроме Грузии и Казахстана. Но и в Казахстане пророссийского президента уже не будет.Поэтому надеяться Кремлю на восстановление Российской империи в границах 1917 года совершенно бесполезно. и продолжать содержать эти республики тоже совершенно бесполезно, т.е. пустая трата денег.