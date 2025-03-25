Иван Ургант: финансовые сложности, проблемы с бизнесом и недвижимостью Ирина ВальковаВ последние месяцы имя популярного телеведущего Ивана Урганта все чаще появляется в новостях, но не в контексте его творческих успехов, а в связи с финансовыми проблемами и личными неурядицами.