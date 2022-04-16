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В Актау проходят учения среди военнослужащих

В Актау проходят учения среди военнослужащих

На территории Мангистауской области проходят учения «Батыл Тойтарыс – 2022».  В рамках учений «Батыл Тойтарыс – 2022» личный состав территориальной обороны Мангистауской области провел занятия по охране и обороне особо важных объектов города Актау.

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