В Актау проходят учения среди военнослужащих

На территории Мангистауской области проходят учения «Батыл Тойтарыс – 2022». В рамках учений «Батыл Тойтарыс – 2022» личный состав территориальной обороны Мангистауской области провел занятия по охране и обороне особо важных объектов города Актау.
На территории Мангистауской области проходят учения «Батыл Тойтарыс – 2022». В рамках учений «Батыл Тойтарыс – 2022» личный состав территориальной обороны Мангистауской области провел занятия по охране и обороне особо важных объектов города Актау.
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