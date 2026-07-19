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Ивановские новости

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В Ивановской области объявлен туман с 19 по 20 июля

В Ивановской области объявлен туман с 19 по 20 июля

Туман в Ивановской области снизит видимость до минимума с вечера 19 июля до вечера 20 июля. МЧС рекомендует водителям снизить скорость и увеличить дистанцию, пешеходам — использовать светоотражающие элементы.

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