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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Деринг представил эскиз памятника Достоевскому, который установят в Барнауле

Деринг представил эскиз памятника Достоевскому, который установят в Барнауле

Писатель будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула Памятник писателю Федору Достоевскому установят в Барнауле.

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