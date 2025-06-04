Деринг представил эскиз памятника Достоевскому, который установят в Барнауле

Писатель будет одет в зимний сюртук, а рядом расположится дорожный сундук Предварительный эскиз памятника Достоевскому в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии Барнаула Памятник писателю Федору Достоевскому установят в Барнауле.