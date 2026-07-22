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Аргументы и Факты

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В Сенате США заявили, что Киев не получит военную помощь в $400 млн

В Сенате США заявили, что Киев не получит военную помощь в $400 млн

Американские власти не отправят военную помощь киевскому режиму в размере 400 миллионов долларов, заявил на слушаниях в комитете Сената США по ассигнованиям член этого законодательного органа, демократ Дик Дурбин.

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