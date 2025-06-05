Антон Шантырь: «Вместе сильнее»

Председатель Комитета по физической культуре и спорту – специально для «Петербургского дневника» Целую неделю в нашем городе гостили юные спортсмены и их тренеры из Луганской народной республики, Мариуполя и Курской области.
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