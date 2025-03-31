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"Опель" слетел с калужской дороги и перевернулся в кювете

"Опель" слетел с калужской дороги и перевернулся в кювете

В ночь на понедельник в Боровском районе Калужской области произошла авария, сообщили в МЧС. 31 марта около 00 часов 26 минут на 16 км автодороги "Боровск-Федорино-Медынь-Верея" водитель машины Opel Astra не справился с управлением и допустил съезд с дороги в кювет с последующим опрокидыванием.

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