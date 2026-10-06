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Актуальные комментарии

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Война, которой никто не хочет

Война, которой никто не хочет

Парадоксы ядерного сдерживания и ближайшие перспективы  Вопрос о вероятности ядерной войны осенью 2026 года уже нельзя обсуждать в привычной логике холодной — или не очень — войны, когда основным сценарием считался сознательный стратегический удар одной сверхдержавы по другой.

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