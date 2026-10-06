Война, которой никто не хочет

Парадоксы ядерного сдерживания и ближайшие перспективы Вопрос о вероятности ядерной войны осенью 2026 года уже нельзя обсуждать в привычной логике холодной — или не очень — войны, когда основным сценарием считался сознательный стратегический удар одной сверхдержавы по другой.