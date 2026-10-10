ВС РФ нанесли десятки ударов по очень важной подстанции «Киевская» и другим объектам энергетики

Россия продолжает кампанию по уничтожению инфраструктуры и экономики врага. Сегодня ночью не менее 20 ударов были нанесены по очень важной подстанции «Киевская».
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